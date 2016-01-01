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    Малиновский перешел в «Генк»

    Полузащитник донецкого «Шахтера» Руслан Малиновский, выступавший в луганской «Заре» на правах аренды, перебрался в бельгийский «Генк».

    В «Генке» Малиновский тоже будет выступать на правах аренды.

    «Никто другой не сможет помочь Генку попасть в этом сезоне в еврокубки кроме Руслана Малиновского. Аренда на полгода - это возможность впервые в карьере испытать себя за пределами Украины и подготовиться к Евро-2016, играя в добротном европейском чемпионате», - отметил агент футболиста Вадим Шаблий.

    В нынешнем сезоне Руслан Малиновский принял участие в 22-х встречах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: UA-Футбол

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    01.01.2016 19:31
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