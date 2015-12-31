Венгер верит в чемпионство «Арсенала»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что его команде по силам выиграть чемпионат Англии в этом сезоне.

«Люди поставили под сомнение наш менталитет, но только не я. Лишь одна команда прежде выигрывала АПЛ, не потерпев ни одного поражения, и это «Арсенал». Слышал, как по телевизору кто-то сказал, что «никто не хочет выигрывать титул», но это стереотипное мышление. Все хотят победить, другой вопрос, что это трудно. Мы способны справиться с давлением и должны показать, что конкурентоспособны», – считает Венгер.

Напомним, что по итогам 19-ти туров именно «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ.