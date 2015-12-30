Ниасс: «Локомотив» заслуживает играть в финале Лиги Европы»

Нападающий московского "Локомотива" Умар Ниасс рассказал о том, как он с командой праздновал победу в кубке России и отметил амбиции железнодорожников в еврокубках.

"Победу в Кубке мы отметили в ресторане, собрались со всеми партнерами по команде, взяли жен, кто-то пригласил друзей. Посидели, пообщались. И все, я больше никак не отмечал. Это же Кубок, а мы и другие трофеи заслуживаем ничуть не меньше. Мы же не какая-то маленькая командочка. "Локомотив" – топ-клуб. Даже если станем чемпионами России, не считаю нужным отмечать завоевание трофея неделями, достаточно пары дней.

Какой тогда трофей можно отмечать неделю? Победу в еврокубках. Мы заслуживаем играть в финале Лиги Европы. Главное – верить в свои силы, у нас очень хорошие футболисты. Нужно же когда-то переходить на следующий уровень, подниматься на ступеньку выше. "Локомотив" мощно играет в России. Если продолжим в том же духе, сможем добиться многого в Европе, даже в Лиге чемпионов. Только одна вещь может помешать: у нас слишком длительный зимний перерыв. А после него сразу предстоит игра в еврокубках. Если бы не было этого перерыва, команда каждый год доходила минимум до полуфинала Лиги Европы", – сказал Ниасс.