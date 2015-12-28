Черчесов: «На скамейке я не нервничаю – я злюсь»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов рассказал о том, какие эмоции он испытывает во время матчей.

«Я никогда не нервничаю на тренерской скамейке – я злюсь, а это разные вещи. Иногда футболисты делают на поле не то, о чем мы договаривались на занятии. Иногда команда играет хуже, чем может. Наша игра улучшилась, стала более качественной, а это намного важнее, чем количество очков, которое мы набираем. При этом в «Легии» не может быть шесть защитников, это слишком мало для топ-клуба», – сказал Черсесов.