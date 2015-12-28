«Арсенал» – «Борнмут». Смотреть онлайн

Сегодня в матче 19-го тура АПЛ схлестнутся один из лидеров «Арсенал» и «Борнмут», который стремительно завоевывает титул «убийцы великанов». Смогут ли подопечные Арсена Венгера вернуть себе лицо после унизительного поражения от «Саутгемптона»?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Арсенал» – «Борнмут», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 20:30.