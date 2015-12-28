Аллегри пополнил список претендентов на должность наставника «Челси»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вошел в список претендентов на должность главного тренера «Челси» по завершении нынешнего сезона. Сообщается, что итальянский специалист интересен владельцу «аристократов» Роману Абрамовичу. Нынешнее соглашение Аллегри со «старой синьорой» будет действовать до середины 2017-го года.

Аллегри уже не раз изъявлял желание поработать в английской Премьер-Лиге, и в данное время занимается изучением английского языка. Равно как и главный тренер сборной Италии Антонио Конте, также являющийся одним из тех, кого руководство «Челси» рассматривает в качестве возможного наставника команды. Напомним, до окончания текущего сезона руководить командой из Лондона будет Гус Хиддинк.