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    • Организаторы ЧМ-2018 опровергли перенос матча за третье место в Сочи

    Организаторы ЧМ-2018 опровергли перенос матча за третье место в Сочи

    Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин опроверг информацию о том, что матч за третье место ЧМ-2018 будет перенесен из Санкт-Петербурга в Сочи. С таким заявлением ранее выступил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

    "Матч за третье место никуда не переносился. Все как было заявлено полгода назад, так и остается. Это - матч №63, он пройдет в Санкт-Петербурге, никаких изменений нет. Что касается слов Леонова, то я их комментировать не могу, потому что их не слышал. Последний матч в Сочи пройдет 7-го июля, это четвертьфинал", - заявил Сорокин.

    Источник: Р-Спорт

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    24.12.2015 12:47
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ver
    1450954308
    ...это четвертьфинал между сборными России и Аргентины",- заявил Сорокин...
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    Aztec58
    1450958836
    Спокойно, диктор Ахмат-арены ещё ничего не решил, ждите.
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    ologreds
    1694996533
    numo452942
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