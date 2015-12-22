Карасев: «Не постесняюсь удалить Роналду, если он этого заслужит»

Арбитр ФИФА Сергей Карасев, ставший первым за одиннадцать лет российским судьей, приглашенным работать на матчах финальной части чемпионата Европы, рассказал о подготовке к предстоящему турниру.

- Если вкратце - это воплощение мечты. А вообще, мою радость сложно передать словами. Вот уже несколько дней прошло с тех пор, как меня выбрали, а я до сих пор испытываю эмоции.

- Ваш коллега Сергей Хусаинов сказал, что на Евро Вы можете растеряться. Что бы хотели ему ответить?

- На это я ничего не хочу отвечать. Это мнение человека - пусть оно при нем и останется.

- А сами что на эту тему можете сказать?

- Скажу так - судьи, которые дошли до определенного уровня, они априори не могут растеряться. Ошибки могут быть у всех, но если арбитр имеет склонность к растерянности, он не попадет даже в ФНЛ. А у тех, кто дошел до уровня профессионального футбола, характер сильный.

- Давайте представим, что на Евро-2016 Криштиану Роналду позволит себе ругань в Ваш адрес. Вы его удалите, как это сделали с Чорлукой в матче ЦСКА - "Локомотив"?

- Игроки должны заниматься своим делом, их авторитет не должен влиять на арбитров. Поэтому если Роналду будет заслуживать удаления, я его удалю. И стесняться здесь нечего.