Бекхэм: «Было бы неуважительно упоминать о Моуринью в «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм считает, что нельзя говорить о возможных перестановках в тренерском штабе команды из уважения к Луи ван Гаалу.

«Было бы неуважительно упоминать об этом, ведь у «Манчестер Юнайтед» есть тренер. Так и будет, пока болельщики «МЮ» не решат иначе.

Я надеюсь, что он вернется в премьер-лигу как можно скорее, потому что английская публика любит его, болельщики любят видеть его у поля, и они любят его характер. Очень жаль, что он был уволен», — заключил Бекхэм.