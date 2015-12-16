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    • Левников: «Попадание Карасева на Евро-2016 не стало неожиданностью»

    Левников: «Попадание Карасева на Евро-2016 не стало неожиданностью»

    Председатель судейского комитета РФС Николай Левников отметил, что он не удивлен тем, что российский арбитр ФИФА Сергей Карасев будет обслуживать матчи чемпионата Европы.

    «Не стало неожиданностью попадание Сергея Карасева на крупный турнир. Та политика, которую осуществляет судейский комитет УЕФА, предусматривает вначале попадание арбитра в элитную группу рефери УЕФА, где он оказался в прошлом году. Также Карасев регулярно получал назначения на матчи Лиги чемпионов. Вдобавок отношение к нашей стране с точки зрения судейства всегда было позитивным. Все эти составляющие давали ему дополнительные шансы оказаться в категории арбитров, которые поедут на чемпионат Европы.

    Стоит отметить, что с главным судьей на Евро еще едут два дополнительных помощника и два ассистента. Это обычно касается тех арбитров, которые постоянно работали с Сергеем в последних матчах. Как правило, вместе с Карасевым последние игры обслуживали Антон Аверьянов, Тихон Калугин. Они являются одними из сильнейших ассистентов. В качестве дополнительных помощников на игры, где главным судьей был Карасев, постоянно выезжали Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

    Кроме того, на Евро еще отбирается один запасной ассистент на тот случай, если определенные проблемы возникнут с двумя основными помощниками. Им выбран Николай Голубев. Думаю, из этих людей будет сформирована окончательная бригада в пять человек, которые поедут на Евро-2016», – сказал Левников.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.12.2015 16:19
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1450284443
    Думается, что и диктор Ахмат-арены тоже за Карасёва (оба чем могли помогали Тереку)
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    ologreds
    1694996584
    numo452124
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