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    Попов: «Зениту» повезло со жребием в Лиге чемпионов»

    Бывший защитник пермского "Амкара" Алексей Попов оценил шансы «Зенита» на успех в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

    «В Лиге чемпионов нас ожидают хорошие встречи в 1/8 финала, которые вполне могли бы сгодиться и для решающих игр в турнире. За исключением матча "Зенита" с "Бенфикой", остальные пары очень именитые. Сейчас очень много добротных коллективов, каждый достоин пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. Если говорить о петербуржцах, то им повезло со жребием, они ему, думаю, сами рады. Португальцев можно проходить, но я не скажу, что именно так и будет в итоге. "Бенфика" будет на ходу в феврале, а "Зенит" - без игровой практики.

    Что может "Зениту" помешать пройти "Бенфику" в ЛЧ? Противостояние состоит из двух матчей, поэтому о скамейке можно не говорить, тут важнее ритм. Даже не знаю, как им надо строить подготовку, чтобы в идеальной форме подойти к португальцам. Да, "Зенит" мастеровитее своего оппонента, но в этих двух играх не мастерство будет на первом плане», - считает Попов.

    Полностью эксклюзивное интервью Алексей Попова можно прочитать на страницах «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2015 11:19
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