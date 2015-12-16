Кубок французской лиги. «Ренн» уступил «Тулузе», «Генгам» победил «Ниццу» по пенальти

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Ренн» проиграл «Тулузе» со счетом 1:3. У победителей дублем отметился Бен-Йеддер, еще один гол на счету Регаттена. Мяч «Ренна» забил Диане.
В другой встрече этой стадии «Генгам» справился с «Ниццей» в серии пенальти.
Кубок французской лиги. 1/8 финала
Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 13; 0:2 – Бен-Йеддер, 32; 1:2 – Диане (с пенальти), 57; 1:3 – Регаттен, 85.
Удаление: Силла, 17.
Генгам – Ницца – 2:2 (1:1; 4:3 в серии пенальти)
Голы: 0:1 – Менди, 45; 1:1 – Салибур, 88; 1:2 – Менди, 93; 2:2 – Салибур, 111.