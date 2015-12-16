Кубок французской лиги. «Ренн» уступил «Тулузе», «Генгам» победил «Ниццу» по пенальти

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Ренн» проиграл «Тулузе» со счетом 1:3. У победителей дублем отметился Бен-Йеддер, еще один гол на счету Регаттена. Мяч «Ренна» забил Диане.

В другой встрече этой стадии «Генгам» справился с «Ниццей» в серии пенальти.

Кубок французской лиги. 1/8 финала

Ренн – Тулуза – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 13; 0:2 – Бен-Йеддер, 32; 1:2 – Диане (с пенальти), 57; 1:3 – Регаттен, 85.

Удаление: Силла, 17.

Генгам – Ницца – 2:2 (1:1; 4:3 в серии пенальти)

Голы: 0:1 – Менди, 45; 1:1 – Салибур, 88; 1:2 – Менди, 93; 2:2 – Салибур, 111.

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