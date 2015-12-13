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    Сколари: «Барселону» возможно победить»

    Тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Луис Фелипе Сколари высказался относительно победы над "Америкой" (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира среди клубов.

    "Футбольная игра длится 90 минут. Мы очень хотели выйти в полуфинал, поэтому я сделал весьма рискованные замены. Сегодня они сработали. В другой вечер могло и не получиться. Но я знаю свою команду и знаю, на что они способны. "Америка" – отличная команда с фантастической историей. Но мы отыгрались и победили. Мы должны продолжать мечтать о великом в преддверии встречи с "Барселоной". Победа не невозможна", – сказал бразилец.

    Источник: Goal.com

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    13.12.2015 16:48
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    Комментарии (2)
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    MadPampers
    1450015027
    Победа не невозможна", – сказал бразилец. Название новости: Сколари: «Барселону» невозможно победить» Вы читаете что пишете? Описка на описке..
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