Жеребьевка Евро-2016. Составы всех групп

Сегодня в Париже состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы, который пройдет во Франции в 2016 году.

Составы групп выглядят следующим образом:

группа A: Франция, Швейцария, Румыния, Албания.

группа B: Англия, Россия, Словакия, Уэльс.

группа C: Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия.

группа D: Испания, Хорватия, Чехия, Турция.

группа E: Бельгия, Италия, Швеция, Ирландия.

группа F: Португалия, Австрия, Венгрия, Исландия.

В плей-офф выходят команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также четыре лучшие сборные среди обладателей третьих мест.