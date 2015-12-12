Жеребьевка Евро-2016. Составы всех групп

Сегодня в Париже состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы, который пройдет во Франции в 2016 году.
Составы групп выглядят следующим образом:
группа A: Франция, Швейцария, Румыния, Албания.
группа B: Англия, Россия, Словакия, Уэльс.
группа C: Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия.
группа D: Испания, Хорватия, Чехия, Турция.
группа E: Бельгия, Италия, Швеция, Ирландия.
группа F: Португалия, Австрия, Венгрия, Исландия.
В плей-офф выходят команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также четыре лучшие сборные среди обладателей третьих мест.
Источник: Бомбардир.ру