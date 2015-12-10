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    Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

    После завершения матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов стали известны все участники 1/8 финала главного европейского турнира.

    Победители групп: "Реал" (Испания), "Вольфсбург" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Челси" (Англия), "Зенит" (Россия).

    Обладатели вторых мест: "ПСЖ" (Франция), ПСВ (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия), "Ювентус" (Италия), "Рома" (Италия), "Арсенал" (Англия), "Динамо" Киев (Украина), "Гент" (Бельгия).

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 декабря в швейцарском Ньоне. Команды будут разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест. Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, при жеребьевке будут разведены.

    Петербургский "Зенит" стал единственным представителем от России в плей-офф раунде Лиги чемпионов. В соперники по 1/8 финала сине-бело-голубым могут достаться: "ПСЖ", ПСВ, "Бенфика", "Ювентус", "Рома" и "Арсенал".

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2015 01:34
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    Комментарии (25)
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    Albert45
    1449714168
    Лишь бы Динамо и Зениту удобные для соперники попались
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    Petrak86
    1449717709
    Лишь бы не ПСЖ, также сложно будет с Юве и Арсеналом, остальных пройти, если сыграют на полную
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    Marchen
    1449723322
    хочу Реал - Арсенал, Челси -Юве и Бавария - ПСЖ!
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    Roman1988
    1449724680
    ПСЖ, Ювентус, Рома, Арсенал по-моему посильнее будут, а вот шансы с ПСВ, Бенфикой и Гентом, я бы назвал 60 на 40 :) Могут и из 1/8 вылететь :(
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    CSKA №1
    1449729708
    1/8 Зенитка не пройдет,но и так неплохо,что вышли в плей-офф!Ну а ЦСКА конечно расстроил,будем ждать следующего сезона!!!
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    Navaja
    1449733510
    Я не понял почему Динамо не может быть соперником Зенита
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    mik1954
    1449751916
    Самое плохое, что ни кто не будет знать какой лимит объявят в июле, а то к 1/8 можно было бы и прикупить одного-двух хороших игроков, коротка скамейка, то тот же Рязанцев просто никакой, удивляешься, зачем его брали... А коньку что тут слюной брызжет можно сказать одно, Лига это не чемпионат России и судят здесь не под диктовку гинера , а по правилам и точки ставят только за нарушения правил, а не за бабло...
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    RUPRICHT
    1449754953
    Самый гнилой расклад: ЗЕНИТ-ПСЖ и ЗЕНИТ-АРСЕНАЛ!!!!!
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    JI e x a
    1449921946
    В идеале нужен ПСЖ и проход дальше, тогда точно французов обойдем в таблице кэфов
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    ologreds
    1694996626
    numo451467
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