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    • Денизли: «Все команды испытывали трудности в поединках с «Астаной»

    Денизли: «Все команды испытывали трудности в поединках с «Астаной»

    Главный тренер "Галатасарая" Мустафа Денизли признался, что игра его команды в матче с «Астаной» была далека от идеальной. Но это не помешало турецкому клубу пробиться в Лигу Европы.

    «Знали, что матч будет трудным. "Астана" - очень непростая команда. Мы создавали и упускали голевые моменты. Давление в этом матче было очень высоким. Мы ставили перед собой цель продолжить выступление в Европе и достигли ее. Другие команды в нашей группе также испытывали трудности в поединках с «Астаной».

    Упущенные голевые моменты оказывают дополнительное давление. Но теперь мы добились своего. Я очень доволен игрой Орельена Шеджу в сегодняшнем матче. Мы продолжим еврокубковый сезон, и все будет хорошо. Я принял "Галатасарай", когда он находился в очень сложном положении. Я знал это, когда соглашался на должность, и отнесся к работе со всей ответственностью. Порой в футболе приходится переживать трудные времена. В свое время я прошел через них вместе с "Галатасараем".

    Мы не очень хорошо сыграли сегодня, но это объяснимо. От индивидуальных и позиционных ошибок никто не застрахован. Они будут случаться. Возможно, мы еще не раз споткнемся, но не упадем.

    Сейчас футбол в Казахстане переживает переходный период, который мы в Турции прошли в 80-е и 90-е годы. Нет ничего удивительного в том, что "Астана" добралась до группового этапа Лиги чемпионов, но я не могу сказать, что это был самый сложный матч в моей карьере. Объяснить это сейчас я не могу - это не так просто.

    Не знаю, когда травмированные игроки вернутся в строй. Поэтому мы должны принять необходимые меры. Птицы не могут летать без крыльев. У нас еще нет гармонии с болельщиками. Надеюсь, все вскоре изменится. Проблемы можно будет решить, когда мы станем одним целым», - считает Денизли.

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Галатасарай" - "Астана" закончился со счетом 1:1. "Астана" заняла в группе последнее место с четырьмя очками. На строчку выше расположился "Галатасарай", на счету турецкой команды – пять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2015 07:09
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