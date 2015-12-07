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    Бельерин: «Арсенал» хочет выйти из группы»

    Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин рассчитывает, что его команда сможет забить в ворота «Олимпиакоса», и одержит победу.

    «Мы уже доказали, что представляем опасность, когда играем с мячом. В матче с «Олимпиакосом» мы должны владеть мячом и создавать голевые моменты. Не сомневаюсь, что забьем и одержим победу. С таким настроем мы подходим к этой игре, и это очень важно.

    Команда хочет выйти из группы. Понимаем, что мы как игроки "Арсенала" обязаны выполнять поставленные задачи», - заявил Бельерин.

    Напомним, что "Арсеналу" нужно победить "Олимпиакос" с разницей в 2 мяча, чтобы выйти в 1/8 финала. Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» - «Арсенал» состоится в среду, 9 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2015 17:36
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