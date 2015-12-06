Бензема: «Мы с Вальбуэна нужны сборной Франции»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мнением о своем отношении к полузащитнику Матье Вальбуэна. По словам 27-летнего футболиста, он бы хотел сыграть с Вальбуэна на Евро-2016.



«Сыграть на Евро во Франции — моя цель. Я всегда хотел носить эту футболку. Я всегда боролся, чтобы попасть на домашний Евро со сборной, и я буду продолжать делать это. Я бы хотел сыграть с Вальбуэна. Мы оба нужны сборной Франции. У меня нет никаких претензий к нему. Я не боюсь, что не попаду на Евро. Я давно играю за сборную и хочу завоевать с ней титул», — сказал Бензема.