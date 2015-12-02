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    • Зеедорф и Стам претендуют на пост главного тренера «Фулхэма»

    Зеедорф и Стам претендуют на пост главного тренера «Фулхэма»

    Бывший полузащитник и тренер «Милана» Кларенс Зеедорф близок к тому, чтобы возглавить «Фулхэм», который играет в этом сезоне в чемпионшипе. Английский клуб проявляет серьезную заинтересованность в услугах голландского специалиста. Напомним, что сам Зеедорф недавно заявил, что планирует продолжить карьеру в Англии.

    Конкуренцию ему может составить еще один бывший игрок «Милана» и «Манчестер Юнайтед» Яп Стам. Голландец сейчас работает одним из тренеров в «Аяксе».

    Стоит отметить, что в текущем сезоне «Фулхэм» после 18 игр занимает 13-е место.

    Источник: Telegraaf.nl

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    02.12.2015 09:55
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