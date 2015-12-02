Зеедорф и Стам претендуют на пост главного тренера «Фулхэма»

Бывший полузащитник и тренер «Милана» Кларенс Зеедорф близок к тому, чтобы возглавить «Фулхэм», который играет в этом сезоне в чемпионшипе. Английский клуб проявляет серьезную заинтересованность в услугах голландского специалиста. Напомним, что сам Зеедорф недавно заявил, что планирует продолжить карьеру в Англии.

Конкуренцию ему может составить еще один бывший игрок «Милана» и «Манчестер Юнайтед» Яп Стам. Голландец сейчас работает одним из тренеров в «Аяксе».

Стоит отметить, что в текущем сезоне «Фулхэм» после 18 игр занимает 13-е место.