Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» разгромил «Халл» и другие результаты

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» расправился с «Халлом», отправив в ворота гостей четыре мяча и пропустив только один. У манкунианцев отличились Бони, Ихеначо и дважды Де Брюйне, а за «Халл» забил Робертсон.

В других встречах этой стадии «Эвертон» одолел «Миддлсбро», а «Сток» оказался сильнее «Шэффилда».

Кубок английской лиги.1/4 финала

Манчестер Сити – Халл – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бони, 2:0 – Ихеначо, 80; 3:0 – Де Брюйне, 82; Де Брюйне, 87; 4:1 – Робертсон, 90.

Миддлсбро – Эвертон – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Деулофеу, 20; 0:2 – Лукаку, 28.

Сток – Шэффилд – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Афеллай, 30; 2:0 – Бардсли, 75.

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