Принц Иордании готов полностью раскрыть отчетность ФИФА

Претендент на пост главы ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хусейн готов сделать отчетность организации полностью прозрачной в случае своего избрания.

«Я полностью раскрою отчетность. Я считаю, что люди имеют право знать. Заработная плата, финансы – все эти вещи должны быть открытыми. Люди хотят, чтобы эта информация была прозрачной. Мы должны быть открытыми и прозрачными не на словах, а на деле. Нам необходимо иметь новый взгляд на то, как мы работаем», – заявил Аль-Хусейн.

Напомним, что выборы президента ФИФА пройдут в феврале будущего года.