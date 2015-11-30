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    Анри: «Санчесу необходим был отдых»

    Бывший нападающий «Арсенала» Тьери Анри считает, что главному тренеру «канониров» Арсену Венгеру не стоило в матче с «Норвичем» (1:1) выпускать на поле форварда Алексиса Санчеса. Чилиец повредил заднюю поверхность бедра и был заменен на 60-й минуте матча.

    «Санчес летал в Чили, а это 14 часов в обе стороны, он играет в каждом матче. Я не тренер, но в матче с загребским «Динамо» его надо было поменять за 20 минут до конца. Сегодня ему необходим был отдых, но это было тренерское решение», - сказал Анри.

    Источник: Skysports

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    30.11.2015 06:53
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