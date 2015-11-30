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    Кононов: «Задача в Лиге Европы – финал»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал, что чемпионат России является приоритетным турниром для его команды, однако и в Лиге Европы «быки» рассчитывают замахнуться на серьезное достижение.

    – В связи с попаданием в плей-офф Лиги Европы зимой вам вновь придется подписывать свободных агентов из-за финансового фэйр-плей. Можете назвать позиции, которые вызывают вопросы?

    – Ведутся определенные переговоры с рядом игроков, но они пока еще находятся на стадии проработки.

    – В клубе есть разделение турниров по степени значимости?

    – Нет, но мы понимаем, что первостепенный турнир – чемпионат России. Ведь от того, как мы выступим в нем, будет зависеть то, в каком турнире мы примем участие на следующий сезон: Лиге чемпионов, Лиге Европы или же вообще нигде. Поэтому ставим большую цель себе – чемпионат России. Лига Европы тоже важна. Она по значимости велика. Мы понимали, что должны выходить из группы. И добились этого. И теперь поэтапно ставим цели – пройти как можно дальше.

    – На первой стадии плей-офф какого соперника вы бы предпочли видеть в Лиге Европы?

    – На такой стадии нет слабых соперников. Конечно, хотелось бы видеть такую команду на этой стадии, которую мы смогли пройти.
    Но даже сейчас, играя с «Боруссией», мы получили немалый опыт. И мы играли весьма неплохо на фоне такого оппонента. Поэтому почему бы нам не замахнуться и на серьезное достижение в Лиге Европы? Финал? Конечно!

    Источник: «Советский спорт»

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    30.11.2015 04:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 30 ноября 2015, 09:16

      Смотрел игру в живую! Если честно то маловато шансов до финала дойти. Скорей всего 1/8.

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 30 ноября 2015, 07:41

      Даешь полуфиналы ЛЕ Краснодар-Локомотив и Рубин-ЦСКА! ))

      1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 30 ноября 2015, 07:40

      слишком далеко заглянул финал это вам не у Ростова выиграть или Зенита сказал бы просто пройти как можно дальше а то сразу финал смешно

      -1
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