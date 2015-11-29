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    Коста швырнул манишку в Моуринью во время матча с «Тоттенхэмом»

    Нападающий "Челси" Диего Коста выразил недовольство действиями наставника синих Жозе Моуринью во время поединка 14-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

    Форвард, не попавший в стартовый состав, так и остался сидеть на скамейке запасных до окончания встречи. В определенный момент испанец отправился на разогрев, рассчитывая на выход на поле, однако, после того, как Коста размялся, Моуринью усадил игрока обратно на скамейку.

    Данные действия главного тренера привели Косту в бешенство и он бросил свою тренировочную манишку в сторону португальского специалиста.

    Источник: Mundodeportivo

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    29.11.2015 19:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 30 ноября 2015, 06:00

      и он свою бросил тренировочную манишку в сторону португальского специалиста. как то коряво написано

      1
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver > anri1703 30 ноября 2015, 13:18

      Там дальше есть "московский "Динамо" :)

      0
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 30 ноября 2015, 04:45

      Какая-то манишка? Коста не въехал в Маура двумя ногами сзади? Неужели поумнел? Глядишь делом начнет заниматься.

      0
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      Рейтинг: +57

      Tex 29 ноября 2015, 21:21

      Для Косты нужно купить топ конкурента в нападение, что бы он начал заниматься делом - а не х.....

      0
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 29 ноября 2015, 21:15

      Кончита в своем стиле))

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      Рейтинг: +84

      Defensore 29 ноября 2015, 21:00

      определённо это любовь)

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      Рейтинг: +407

      18JG 29 ноября 2015, 20:56

      Психопат)

      2
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 29 ноября 2015, 19:57

      Хорошо хоть не рубанул его!

      2
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