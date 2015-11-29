Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Радимов: «Изначально было понятно, что «Зенит-2» будет бороться за выживание»

    Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о поражении от "Шинника" (0:4) в матче ФНЛ. По словам специалиста, ярославская команда заслуженно победила в сегодняшней встрече.

    "Вдесятером что-то изменить было очень трудно, но это заслуженная победа хозяев. После такой игры трудно подводить итоги первой части сезона. Но нужно рассказывать всe как есть. У нас было очень много хороших матчей, и я не думаю, что сегодняшний матч перечеркнeт всю ту работу, которая была проделана за полгода. Мы оказались в зоне вылета, и то, что мы будем бороться за выживание, было понятно изначально, - сказал он.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2015 19:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8940

      vladik12 29 ноября 2015, 19:31

      Пусть Халка периодически спускают - будет вам сохранение прописки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      Зенит-96 > vladik12 29 ноября 2015, 21:41

      Тогда Халк не сможет играть уже в РФПЛ до конца сезона (по регламенту - футболисты-легионеры, заигранные за вторую команду в ФНЛ, не могут больше принимать участие в матчах РФПЛ).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8940

      vladik12 > Зенит-96 29 ноября 2015, 23:41

      Серьезно?) Интересная норма, не знал о ней.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11