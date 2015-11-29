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    «Севилья» - «Валенсия». Смотреть онлайн

    У «Севильи» из пяти последних матчей лишь одна победа над мадридским «Реалом», остальные сплошь поражения. У «Валенсии» дела и с последними результатами, и положением в турнирной таблице обстоят чуть лучше. Тем не менее, обе команды сейчас далеки от тех позиций, на которых мы привыкли их наблюдать. В том числе и поэтому, очное противостояние «севильцев» и «летучих мышей» обещает стать украшением 13 тура испанской Примеры.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи в 22:30 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 18:05
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