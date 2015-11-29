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    РФПЛ. ЦСКА разошелся миром с «Анжи»

    В матче 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги махачкалинский "Анжи" на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча проходила на "Анжи Арене" и завершилась со счетом 1:1.

    В первом тайме гости вышли вперед благодаря голу защитника Кирилла Набабкина, а во второй половине встречи полузащитник Илья Максимов сравнял счет.

    Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

    Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Набабкин, 10; 1:1 – Максимов, 55.

    Анжи: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Тагирбеков, Жиров, Тигиев, Гасанов, Эбесилио (Лазич, 67), Хадарцев (Леонардо, 85), Максимов, Абдулавов (Боли, 60).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Вернблум, Васин, А. Березуцкий, Набабкин, Натхо (Цауня, 65), Дзагоев, Тошич (Миланов, 65), Муса, Думбия (Панченко, 76).

    Предупреждения: Васин, 25; Тагирбеков, 35; Вернблум, 44; Цауня, 79; Панченко, 86; Тигиев, 88.

    Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 16:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 ноября 2015, 20:34

      У Ростова весной все игры с москалями и питерцами дома-посмотрим кто чемпион

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +467

      gennadiy 29 ноября 2015, 19:09

      Ничего ребята,всё нормально будет.ЦСКА будет первым,говорите Ростов-вам самим то не смешно...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 29 ноября 2015, 18:46

      Ростов чемпион ахаха)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > kostjan 58 29 ноября 2015, 18:56

      Такими темпами, как ЦСКА и Зенит теряют очки, твоя мысль не такая уж и бредовая

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 29 ноября 2015, 18:41

      Да уж...
      Не обыграть аутсайдеров, слабейшую команду...
      Слуцкий должен радоваться, что у «Локомотива» и «Зенита» дела не лучше.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      koma22 29 ноября 2015, 18:32

      Значит Локо проиграет. К гадалке не ходи

      0
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      Рейтинг: +14

      Антон Крым 29 ноября 2015, 17:29

      ЦСКА слил игру)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 ноября 2015, 17:18

      Опять уки не ставят пеналь. Задолбал уже Цска-с нормальным судейством-3 место МАКСИМУМ

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 29 ноября 2015, 16:59

      Вот вам и Анжи!!! Очередная столичная команда встряла)))

      1
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 29 ноября 2015, 16:58

      ЦСКА играл неплохо, как будто не было никакого Вольфсбурга. Но надо отметить, что Анжи научился правильно возвращаться при срыве атаки. Вообще, уже во втором матче подряд я наблюдаю у этой команды организацию игры. При Семине был комбинационный, но не компактный футбол без шансов закрепиться в РПЛ. Потом был переходный период, когда вообще было неясно во что играет Анжи. Сейчас понятно, что у команды тренер есть.

      2
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      Рейтинг: +92

      Damon 29 ноября 2015, 16:57

      Ожидаемый результат равных команд. Хотя дома махачкалинцы могли бы и победу зацепить.

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