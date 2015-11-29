Игрок «Атлетико» Тиягу получил серьезную травму

Хавбек "Атлетико" Тиягу в матче 13-го тура испанской Примеры против "Эспаньола" (1:0) получил серьезное повреждение. После столкновения с футблистом соперника Марко Асенсио португалец был вынужден покинуть поле на носилках, после чего его доставили в больницу для прохождения медицинского обследования.
У Тиягу был диагностирован перелом голени на правой ноге. Игрока ждет операция, а также долгое восстановление, из-за которого он может пропустить остаток сезона.
В нынешнем сезоне португалец провел 13 матчей в Примере, в которых забил один гол.
62' | 1-0 | Así abandonó Tiago el terreno de juego para ser examinado. ¡Ánimo, crack! #AtletiEspanyol #AúpaAtleti pic.twitter.com/dgHVHY3NmV
— Atlético de Madrid (@Atleti) 28 ноября 2015