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    Витсель: «Зенит» играл плохо, это надо признать»

    Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ против "Терека" (1:4).

    – Мы очень плохо провели первый тайм. Как мне кажется, не хватило эмоций, и это все определило. А когда ты начинаешь вторую половину при счете 0:2, изменить ситуацию уже непросто. Хотя во втором тайме эмоций было больше, мы старались сделать все, чтобы вернуться, забили гол, но через пару минут пропустили еще один. А с учетом удаления все было кончено.

    Результат справедлив?

    – Думаю, да. Когда ты проводишь такой первый тайм, то большего не заслуживаешь. Мы играли плохо, это надо просто признать. Старались забить, знали, что если начнем вторые 45 минут с гола, то сможем вернуться, но тут же пропустили, и все закончилось так, как закончилось.

    Источник: ФК «Зенит»

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    28.11.2015 21:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 29 ноября 2015, 00:51

      Надеюсь и зарплата у вас будет на уровне игры. Позорище.

      0
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      Рейтинг: +11366

      alp 28 ноября 2015, 23:21

      Вот именно.. Игра Зенита сегодня - УГ!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 ноября 2015, 22:32

      Хоть один как мужчина высказался-не то что их тренер.

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      Рейтинг: +6979

      1bear 28 ноября 2015, 21:35

      Да я вообще в шоке-игру не видел(только приехал) а тут...разве такое возможно???

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      Рейтинг: +2

      FCTG095 > 1bear 28 ноября 2015, 22:49

      Походу возможно

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