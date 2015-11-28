Беккенбауэр: «Будет обидно, если Гвардиола оставит Мюнхен спустя три года»

Почетный президент «Баварии» Франц Беккенбауэр поделился мнением о том, что нынешний рулевой клуба Хосеп Гвардиола этим летом может покинуть стан немецкой команды.

Напомним, что контракт испанца с «Баварией» заканчивается после этого сезона, а новое трудовое соглашение еще не подписано.

«Будет очень обидно, если Гвардиола покинет Мюнхен спустя три года. Теперь он гораздо лучше знает Бундеслигу, свободнее говорит по-немецки, и имеет больше поддержки игроков, чем в начале», – отметил Беккенбауэр.