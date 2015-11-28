Райола: «Погба не покинет «Ювентус» до лета»

Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, заявил, что француз не покинет ряды итальянского клуба как минимум до лета.

«Погба уже не подающий надежды футболист, он известен всем. Прошлым летом он принял решение провести еще один сезон в «Ювентусе», и он сдержит слово. Сейчас нет поводов для беспокойства по поводу его будущего. В январе он никуда не перейдет, летом посмотрим, – цитирует Райолу Mediaset.

По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость Поля Погба составляет 55 миллионов евро.