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    В 1/8 финала ЛЧ «Зенит» точно не сыграет с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией»

    После матчей пятого тура Лиги чемпионов стали известны девять участников плей-офф из 16-и.

    В стадию 1/8 финала вышли «Реал», «ПСЖ» (группа A), «Бенфика», «Атлетико» (группа C), «Ювентус» «Манчестер Сити» (группа D), «Барселона» (группа E), «Бавария» (группа F) и «Зенит» (H).

    При этом «Зенит», обеспечивший себе первое место в группе, не сыграет в 1/8 с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией» - эти команды также гарантировали себе первую строчку в своих квартетах по итогам группового этапа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 01:19
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +6979

      1bear 27 ноября 2015, 01:29

      Зениту достанется МЮ-тут и поглядим,кто есть ху...
      Удачи Зениту,если ЦСКА не смог

      -1
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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 26 ноября 2015, 19:56

      удачи Зениту при жеребьевке! Хоть кто-то отстаивает честь страны

      -1
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      Рейтинг: +8

      Шредер777 > Ганнибал Лектор 26 ноября 2015, 20:34

      Не только ваш Зенька но и Краснодар Рубин и Локомотив стараются

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      Рейтинг: +642

      somn 26 ноября 2015, 15:51

      А жаль. Напихать "Баварии" было бы не плохо.

      0
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      Рейтинг: +8

      Шредер777 > somn 26 ноября 2015, 20:25

      Пихало еще не выросло

      -1
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Шредер777 27 ноября 2015, 01:29

      пихало давно выросло, пора бы матч часть выучить перед тем как ахинею писать

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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB > Шредер777 27 ноября 2015, 13:39

      уже пихали им

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      Рейтинг: +8

      Шредер777 > plusnindimon 27 ноября 2015, 22:54

      Ты пиши по Русски а то нечего не понятно

      0
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Шредер777 27 ноября 2015, 23:19

      Что не понятного ?

      0
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      Рейтинг: +15

      FKulagin 26 ноября 2015, 13:38

      Спасибо, Газпром.

      -1
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      Рейтинг: +1396

      Hoahin > FKulagin 27 ноября 2015, 11:25

      При чем тут Газпром?

      1
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > Hoahin 24 декабря 2015, 17:05

      Только недалекие верят в совпадения, что Зениту по случайности самые слабые из всех возможных соперников попадаются. Что в группе, что дальше.. Верьте дальше))

      0
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      Рейтинг: +792

      JI e x a 26 ноября 2015, 11:25

      Было бы неплохо попасть на ПСЖ и выбить их, это неплохо бы повысило шансы обойти их в итоговой таблице кофов. ну и, дай Бог, ЦСКА каким-то чудом выйдут в и ЛЕ и там выбьют какой-нибудь французский клуб, было бы вообще песня

      3
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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB > JI e x a 27 ноября 2015, 13:41

      по рейтингу уже обошли французов...но закрепиться было бы не плохо

      0
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      Рейтинг: +13

      kurya007 26 ноября 2015, 11:03

      Утешает немного,надеюсь надолго задержаться в плей-офф, но если игра с ПСЖ будет-шансов мало..

      1
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 26 ноября 2015, 10:20

      Ну что даешь Зенит ПСЖ и тогда посмотрим на истинную силу, нашего чемпиона, не все же коту масленица...

      -1
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > SAPOG 26 ноября 2015, 13:39

      Обосрались - это мягко сказано..

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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 26 ноября 2015, 10:16

      Кони ещё имеют шансы на лигу Европы?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > Рулон Обоев 26 ноября 2015, 10:19

      Разумеется, в последнем матче надо выигрывать у ПСВ с любым счетом...

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      Рейтинг: +13

      kurya007 > Рулон Обоев 26 ноября 2015, 11:05

      Нет,ЦСКА-4 очка,ПСВ-7,МЮ-8,Вольсбург -9

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      Рейтинг: +13

      kurya007 > Рулон Обоев 26 ноября 2015, 11:07

      Извиняюсь за невнимательность)

      1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 26 ноября 2015, 09:49

      А я бы не отказался посмотреть, как барсенога унижает немытых.

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 26 ноября 2015, 09:42

      А спонсор Лиги Чемпионов GAZPROM! GAZPROM - мечты сбываются!

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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > RotBerg 26 ноября 2015, 10:21

      Ну у Шальке Газпром спонсор, а у Зенита владелец, так что мечты сбываются!

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      ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Gwynbleidd 27 ноября 2015, 01:28

      а у коней куча спонсоров и где? Позор и только...

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