«Барселона» – «Рома». Онлайн-трансляция

Два лидера группы Е сойдутся сегодня на поле стадиона «Камп Ноу» в одном из центральных матчей игрового дня. Последние несколько дней одолеть «Барселону» крайне сложно, а тем более на ее поле. Но Руди Гарсия настроен оптимистично перед этим матчем.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Рома». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 22:45, не пропустите!