«Барселона» - «Рома». Онлайн-трансляция

Два лидера группы Е сойдутся сегодня на поле стадиона «Камп Ноу» в одном из центральных матчей игрового дня. Последние несколько дней одолеть «Барселону» крайне сложно, а тем более на ее поле. Но Руди Гарсия настроен оптимистично перед этим матчем.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Рома». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 22:45, не пропустите!