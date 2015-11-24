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    «Барселона» - «Рома». Онлайн-трансляция

    Два лидера группы Е сойдутся сегодня на поле стадиона «Камп Ноу» в одном из центральных матчей игрового дня. Последние несколько дней одолеть «Барселону» крайне сложно, а тем более на ее поле. Но Руди Гарсия настроен оптимистично перед этим матчем.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Рома». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2015 22:01
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