Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Матич: «У «Челси» достаточно класса»

    Полузащитник «Челси» Неманья Матич с оптимизмом смотрит в будущее своей команды, которая пока далека от вершины турнирной таблицы в чемпионате Англии.

    «Мы не можем сделать все в один день. Шаг за шагом, игра за игрой мы будем стараться делать максимум для нашего клуба и наших болельщиков. Я уверен, что мы это сделаем. У нас в команде масса прекрасных игроков.

    У нас достаточно класса, чтобы играть так же, как в прошлом сезоне. Теперь мы 15-е, и нам нужно это принять. Я уверен, что мы обладаем классом, чтобы выиграть множество матчей до конца сезона. Впереди еще много игр, и, как я сказал, мы не сдаемся», – заявил Матич.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Маккаби" - "Челси" состоится на стадионе "Самми Офер" в Хайфе во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2015 07:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11