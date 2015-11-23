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    Герасимец: «Зенит» будет играть за всю Россию»

    Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец считает, что «Зениту» предстоит побороться за очки России в таблице коэффициентов.

    «В матче против «Валенсии» будет важно не дать уже сопернику хорошо сыграть при стандартах. У «Зенита» в игре с "Уралом" на поле было идеальное сочетание защитников — Кришито, Ломбертс, Гарай и Смольников, которого может заменить Анюков. Хорошая игра этой линии защиты может стать предпосылкой для того, чтобы «Зенит» прошел как можно дальше в Лиге чемпионов.

    Предстоящий матч против «Валенсии» получится очень сложным. Испанцы обязательно дадут бой. Они стремятся попасть в плей-офф Лиги чемпионов, а также будут полны решимости взять реванш за поражение на «Месталье». «Зенит» еще никогда не играл в Лиге чемпионов в ситуации, когда задача в группе уже решена, и интересно посмотреть на то, как команда будет действовать в этом случае. Ну и «Зенит» должен будет играть не только за себя, но и за всю Россию. Нужно набирать очки в таблице коэффициентов, чтобы наша страна могла выставлять три команды в Лиге чемпионов», - сказал Герасимец.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.11.2015 18:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 23 ноября 2015, 22:53

      Вряд ли АВБ выставит основной состав. Два полных дня на отдых недостаточно после такого тяжелого поединка. Тем более в субботу играть снова, а турнирная задача решена. Думаю, сыграют полуторным составом, типа: Лодыгин, Смольников, Нету, Ломбертс, Кришито, Шатов, Рязанцев, Юсупов, Ткачук или Евсеев, Халк, Дзюба.

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit > Вомбат 24 ноября 2015, 10:22

      Да нет
      Он выставит сильнейших, на мой взгляд
      Максимум - 1-2 замены в составе

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