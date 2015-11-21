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    Агаларов: «Из того, что наметили перед игрой, удалось почти все»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов поделился впечатлениями после победного матча 16-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:0).

    «С первой до последней минуты нам удавались вещи, которые обговаривали перед игрой. Почти все удалось из того, что наметили. Абдулавов сегодня справился со своей задачей. И даже больше сделал — забил гол. Хочу его поздравить, это значимая для него игра, первый гол в Премьер-лиге. Боли начал игру на скамье запасных, так как не готов на 100 процентов», – говорит Агаларов.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    21.11.2015 21:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Джавдет 21 ноября 2015, 22:40

      Никто не забыт, ничто не забыто. Так что не радуйся и еще твой кент разучился танцевать лезгинку хаха

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