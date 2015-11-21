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    «Реал» — «Барселона». Онлайн-трансляция

    Один из главных матчей футбольного мира — матч «Реала» и «Барселоны», который многие ждут не меньше финала Лиги чемпионов. В турнирной таблице «блаугранас» впереди всего на 3 очка, и футболисты «сливочных» сделают все, чтобы нивелировать это расстояние уже сегодня вечером. В то же время, у «Барселоны» в строй вернулся Лионель Месси, и остается только гадать, что нам сегодня покажет аргентинский волшебник.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» - «Барселона». Ведущий - Андрей Ковалев. Начало в 20:15, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 19:16
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