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    Обамеянг уйдет из «Боруссии» вместе с Ройсом

    Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть Дортмунд, но при определенных условиях. 26-летний футболист договорился с клубом о том, что останется в "Боруссии" на тот период времени, пока его партнером будет полузащитник Марко Ройс.

    Известно, что на Обамеянга претендуют европейские гранды, а именно - "Барселона", "Арсенал" и "ПСЖ". Ранее появилась информация о том, что "Боруссия" готова продать Обамеянга не менее чем за 60 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    20.11.2015 07:12
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