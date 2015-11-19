Клопп: «Не слышал плохих слов о Стерлинге в «Ливерпуле»

В преддверии игры против «Манчестер Сити» в чемпионате Англии главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не слышал в клубе плохих слов о полузащитнике «горожан», бывшем игроке «красных», Рахиме Стерлинге.

«Это футбол. Я не вижу в этом ничего особенного. Бывшие игроки играют против своих старых клубов. Не знаю, сколько у него в «Ливерпуле» друзей, но он хороший игрок.

Он играл здесь, хорошо показывал себя, и я не слышал о нем плохих слов. Он славный парень», – сказал Клопп.