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    Бышовец: «Карпин не сумел трансформировать свой опыт футболиста в тренерскую профессию»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что Валерию Карпину, который на данный момент возглавляет «Торпедо» Армавир, не удалось перенести свой опыт футболиста в тренерскую карьеру.

    «Я говорил, как об истинном профессионале, именно о Карпине-игроке. К сожалению, трансформировать опыт футболиста в тренерскую профессию он не сумел. Это совершенно другая работа.

    В ней надо много знать, очень серьезно мыслить. И Карпину не удалось показать себя. Хотя у него были отличные возможности добиться результата», - отметил Бышовец.

    После 21 тура ФНЛ армавирское "Торпедо" находится на последней строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе лишь 12 очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.11.2015 21:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      graf34 20 ноября 2015, 07:49

      Согласен - физрук, одним словом...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 ноября 2015, 21:54

      Возьми сам Армавирское Торпедо и попробуй подняться со дна турнирной таблицы, как это сделал Бердыев с Ростовом! Тогда может и будет интересно твое мнение!

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