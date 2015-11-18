Мутко: «Платини и Блаттер пойдут в независимый суд»

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко считает сегодняшнее решение об отклонении апелляции Зеппа Блаттера и Мишеля Платини положительным моментом.

«Я считаю, это позитивный фактор. Мы на исполкоме рекомендовали провести быстрее апелляционные процедуры внутри футбола. Ибо это дает все-таки шанс и Платини, и Блаттеру пойти в CAS, уже в независимый арбитражный суд. Это важно, что он не внутренний. А уж там мы посмотрим, какое будет решение», – заявил Мутко.

Напомним, если CAS удовлетворит апелляцию Платини, то глава УЕФА сможет принять участие в выборах президента ФИФА, которые состоятся в феврале 2016 года.