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    ФИФА рассмотрит скандирования турецких фанатов во время минуты молчания

    ФИФА рассмотрит инцидент, произошедший перед матчем Турция – Греция. Фанаты хозяев нарушили минуту молчания в память о погибших в результате террористической атаки в Париже. Турецкие болельщики во время минуты молчания начали свистеть и скандировать «Аллах акбар».

    "Говорить о каком-то дисциплинарном разбирательстве пока преждевременно. Сперва мы должны рассмотреть все имеющиеся материалы по этой ситуации", - сообщили в пресс-службе ФИФА.

    Напомним, в результате терактов во французской столице погибли 129 человек.

    Источник: ТАСС

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    18.11.2015 12:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +51

      Lexx1k 18 ноября 2015, 20:09

      поэтому к мусульманам никогда не будет доверия, какие бы они акции и флешмобы не организовывали... все на одно лицо и всех под одну гребёнку... днём ручкаются и улыбаются, а ночью убивают...

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 18 ноября 2015, 19:28

      Эти уроды только могут издеваться над женщинами и безжаитными и всегда орудуют только подло. А по мужски выйти один на один - трусы. Вот у них такой аллах.

      0
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 18 ноября 2015, 17:17

      У них 129,у нас 224 и че теперь,все ныть должны?

      0
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      Рейтинг: +81

      Любер 18 ноября 2015, 15:24

      Ошпаренных и у нас хватает. А может это ответ на радость шарлирастов...

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 18 ноября 2015, 15:11

      Уверен, сейчас по этому поводу ни чего не возникнет. Вот если это произошло бы в России, то нас отстранили бы от ЕВРО-2016 и ЧМ-2018 СТО ПУДОВ.

      1
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 18 ноября 2015, 13:08

      Так они же в одной коляске с игил, с этой х..етой, всегда куски говна черного были эти турки

      2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 18 ноября 2015, 13:07

      за такое можно бы и из уефа исключить, но ведь тогда из-за кучки дебилов пострадают клубы, сборная и сотни тысяч адекватных фанатов

      -1
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Petrak86 18 ноября 2015, 14:03

      Турки в очередной раз доказали шо они це не Европа...

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 18 ноября 2015, 12:18

      в турции хватает ошпареных фанатов ...

      1
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