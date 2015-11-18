Определились составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2016

Сегодня стали известны последние участники группового этапа чемпионата Европы 2016 года, и определились составы корзин для жеребьевки этой стадии турнира.

Первая корзина: Франция, Испания, Германия, Англия, Португалия, Бельгия.

Вторая корзина: Италия, Россия, Швейцария, Австрия, Хорватия, Украина.

Третья корзина: Чехия, Швеция, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия.

Четвертая корзина: Турция, Ирландия, Исландия, Уэльс, Албания, Северная Ирландия.

На групповом этапе 24 команды будут разделены на шесть групп. Жеребьевка состоится в Париже 12 декабря.