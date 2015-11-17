Игуаин сделал ставку на диету

Форвард «Наполи» Гонсало Игуаин поведал журналистам, как ему удается быть одним из лучших бомбардиров серии А.

«Я сбросил четыре килограмма. Это позволило почувствовать себя мне лучше. Теперь вы можете оценить это по моей игре. Раньше я не обращал внимания на такие нюансы. Наверное, это и было причиной не самой выразительной моей игры. Я пользуюсь услугами личного диетолога. Он запретил мне есть сахар, который я заменил медом. К тому же, я много ем фруктов и рыбы», – признался 27-летний Игуаин.

В текущем сезоне нападающий сыграл в составе «Наполи» во всех турнирах 15 матчей, забив в них 11 мячей, а также отдав 2 голевые передачи.