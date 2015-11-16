Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лев: «Парижские события могут случиться в любой другой стране»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев уверен, что чемпионат Европы 2016 года не следует переносить из Франции в другую страну в связи с парижскими терактами.

    «Я уверен, что Евро состоится во Франции, а правительство и правоохранительные службы этой страны примут все необходимые меры, чтобы турнир прошел в безопасности. Не имеет смысла начинать разговоры о других странах. Парижские события могут случиться в любой другой стране. Мы ожидаем, что Евро-2016 состоится во Франции, а для охраны соревнований будет сделано все необходимое», – говорит Лев.

    Источник: Reuters

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2015 19:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11