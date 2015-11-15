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    Ткачук: «Зенит-2» создан для того, чтобы игроки поднимались в основную команду»

    Нападающий «Зенита-2» Денис Ткачук выразил мнение, что ситуации с недостаточным количеством футболистов в заявке на игру нормальны для фарм-клубов.

    «Зенит»-2 создан для того, чтобы игроки поднимались в основную команду. Если кто-то травмируется в «Зените», мы должны приходить туда и усиливать команду. Даже если мы сидим на лавке, мы все равно помогаем. В последний раз так и получилось, что в основе многие не смогли играть, и пришлось брать игроков из «Зенита»-2. Из-за этого фарм-клуб страдает, но мы выберемся из этой ситуации с гордостью», - сказал Ткачук.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.11.2015 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 ноября 2015, 23:43

      Основной команде Зенит-2 не нужен. Нужна вторая кпманда в РФПЛ.
      Для наших игроков со своим ттренером. Этот цирк с Зенитом -1 скоро народу надоест.

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