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Блаттер и Платини могут быть отстранены от футбола на более длительный срок

15 ноября 2015, 12:37
4

Президент ФИФА Йозеф Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини могут быть отстранены от футбольной деятельности на шесть лет.

Следователи расследуют дело по поводу незадекларированного платежа в размере 1,35 миллиона фунтов, который был перечислен на счет Платини за работу консультантом девять лет назад. Сообщается, что расследование может быть завершено к концу года.

Напомним, в ранее комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера от исполнения своих обязанностей на 90 дней с возможностью продления этого срока еще на 45 дней.

Источник: Daily Mail
Весь мир Блаттер Зепп Платини Мишель
Комментарии (4)
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Z O D I A C
1447584026
Как к футболисту у меня к Платини претензий нет, но вот как к человеку... Не эта ли моська громче всех брехала на слона? А у самого-то, оказывается, тоже рыльце в пушку.
Ответить
gunduzaqayev
1447591517
Давно пора-созрели!
Ответить
Димон Алма-Ата
1447594218
Платини топил Старого, топил, а тот его возьми, да и утяни за собой.
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BorisoW
1447595464
Платини как старуха у разбитого корыта остался.......
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