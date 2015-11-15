Блаттер и Платини могут быть отстранены от футбола на более длительный срок

Президент ФИФА Йозеф Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини могут быть отстранены от футбольной деятельности на шесть лет.



Следователи расследуют дело по поводу незадекларированного платежа в размере 1,35 миллиона фунтов, который был перечислен на счет Платини за работу консультантом девять лет назад. Сообщается, что расследование может быть завершено к концу года.



Напомним, в ранее комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера от исполнения своих обязанностей на 90 дней с возможностью продления этого срока еще на 45 дней.