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    Василий Березуцкий: «Онопко переживает, что его рекорд будет побит»

    Защитник сборной России Василий Березуцкий рассказал, почему его партнер по обороне Сергей Игнашевич и тренер ЦСКА Виктор Онопко стали в коллективе объектами для шуток.

    Сергею Игнашевичу не хватает двух игр до национального рекорда по количеству проведенных матчей в составе сборной России. Как думаете, насколько важно для Слуцкого, чтобы Игнашевич уже в матче против Хорватии обошел Виктора Онопко?

    – Виктор Савельевич и Сергей в последнее время по этому поводу стали объектом шуток в ЦСКА. Такие рекорды бьются нечасто. Мы все хотим, чтобы эта отметка была достигнута уже в ближайших матчах. Конечно, мы увидим расстройство Онопко, он переживает из-за этого, но это жизнь, это футбол – все рекорды должны биться.

    У вас сейчас 92 матча за сборную. Цифра 100 – будоражащий ориентир для вас?

    – Я бы не сказал, что это жизненная самоцель. Но 100 матчей за национальную сборную – это гроссмейстерский результат. Это большое достижение для любого футболиста.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2015 05:32
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