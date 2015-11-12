Андронов отстранен от эфира телеканала «Матч ТВ»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Алексей Андронов отстранен от эфира на неопределенный срок. Ему пришлось написать объяснительную записку руководству канала по поводу скандальных высказываний в своих социальных сетях.

При этом известно, что генеральный продюсер канала Тина Канделаки не намерена увольнять Андронова. Однако, в качестве наказания, он не будет появляться на экранах в ближайшее время. К полноценной работе его допустят спустя какое-то время, когда скандал уляжется.

Стоит отметить, что профиль Андронова в Twitter теперь является закрытым.