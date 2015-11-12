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Андронов отстранен от эфира телеканала «Матч ТВ»

12 ноября 2015, 11:20
14

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Алексей Андронов отстранен от эфира на неопределенный срок. Ему пришлось написать объяснительную записку руководству канала по поводу скандальных высказываний в своих социальных сетях.

При этом известно, что генеральный продюсер канала Тина Канделаки не намерена увольнять Андронова. Однако, в качестве наказания, он не будет появляться на экранах в ближайшее время. К полноценной работе его допустят спустя какое-то время, когда скандал уляжется.

Стоит отметить, что профиль Андронова в Twitter теперь является закрытым.

Источник: Lenta
Россия
Комментарии (14)
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Red-White Sakhalin
1447317504
Что на этот раз, конь Андронов слюной забрызгал..???
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AZ-76
1447318663
не лижет Тине
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vyacheslaff
1447319700
а матчтв бюрократическая пафосная неинтересная самоупивающаяся посредственность
Ответить
Стелс007
1447320706
Хоть волосы помоет
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MrVanes-Zenit
1447321575
Ну и хорошо Неадекватный конь
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1447323012
Кто нить в курсе,что он сказал?
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Asbjorn
1447324058
В твиттере затерты все записи
Ответить
cska-62
1447325242
Интересно, а Конделакша имеет представление о трудовом законодательстве? Дополнительные требования к личной жизни могут предъявляться лишь к лицам, занимающимся воспитательными функциями (например, к школьным учителям, преподавателям средних учебных заведений), но спортивные журналисты к ним не относятся. Они праве как частные лица писать на любые темы в социальных сетях...
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plehanov6
1447363654
Пока не знаю, что он брякнул, но его уже давно пора снять со всех эфиров. ...........
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BAIv
1447523070
каков канал такие и коментаторы
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